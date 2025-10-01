中国メディアの快科技は29日、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が日本に「価格戦争」を持ち込むとする米ブルームバーグの記事を紹介した。記事はまず、日本市場に進出してから2年余りが経過したBYDが顧客獲得を目指して最大100万円の値引きを実施しているとし、政府の補助金を加えると定価の半額で購入できるモデルもあると伝えた。さらに、BYDが日本で45番目の販売拠点を開設し、4番目のEVモデルを導入し、2026年後半に