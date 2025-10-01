明石家さんま（70）がBSテレ東の番組に初出演を果たす。12日放送の「飯尾和樹のずん喫茶」（後7・00）にスペシャルゲストとして登場する。同局開局25周年を記念し、初めてゴールデン帯の2時間スペシャルとして放送される。さんまは司会を務めたテレビ東京「サタデーナイトショー」が1984年に突然打ち切られて以降、同局の番組に出演しなくなったが、昨年8月、約40年ぶりに同局のスタジオ収録に参加し“雪解け”が話題になった