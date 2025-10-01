◇パ・リーグソフトバンク1―2日本ハム（2025年9月30日みずほペイペイD）ソフトバンクの今宮がCSからの1軍復帰を目指し、みやざきフェニックス・リーグの参加に向けて調整することになった。右ふくらはぎ痛で9月5日に登録を抹消された。小久保監督は「名古屋での試合（28日の2軍戦）の後に話をして、フェニックス・リーグに出ると決まりました」と説明。CS復帰へ「間に合うと思います」と期待を寄せた。また、左肩手術から