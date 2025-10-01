◇パ・リーグソフトバンク1―2日本ハム（2025年9月30日みずほペイペイD）ソフトバンクの小久保監督がオスナを3日のオリックス戦で登板させる方針を明かした。きょう1日にはファームの練習試合に登板し、6月以来の1軍戦に備える。指揮官は「1軍レベルで投げていないので見てみないと」と話した。また、この日は登板予定がないモイネロ、松本裕、藤井が登録抹消され、代わって昇格した津森、上茶谷が中継ぎで登板した。