◇パ・リーグ日本ハム2−1ソフトバンク（2025年9月30日みずほペイペイ）日本ハムの小村勝球団社長兼オーナー代行が、みずほペイペイドームで報道陣に対応し、就任5年目の来季も指揮を執る方向の新庄監督について「シーズン終了後に正式に話し合いをして発表します」と明言した。4日のロッテとのレギュラーシーズン最終戦（ZOZOマリン）後に正式にオファーし、発表する運び。新庄監督も試合後に「来年は（優勝争いに）も