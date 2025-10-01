大谷翔平（31）は、ドジャース移籍1年めの昨季、悲願のワールドシリーズ制覇を果たした。打者に専念すると、史上初の「50本塁打・50盗塁」を達成。最終的には54本塁打59盗塁という驚異的な数字に到達し、満票で自身三度めのリーグMVPも手にした。そしてドジャース2年めの今季、6月には肘のトミー・ジョン手術から663日ぶりに投手として復帰。打者としても9月16日のフィリーズ戦で50号を放ち、2年連続でのシーズン50本塁打を記