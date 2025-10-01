◇サッカーACLE1次リーグ広島1―1上海海港（2025年9月30日Eピース）東地区の1次リーグ第2戦が30日に各地で行われ、広島はホームで上海海港（中国）と1―1で引き分けた。前半19分に日本代表DF荒木隼人（29）が先制点を挙げたが、その後訪れた再三の決定機を決めきれず。後半38分に追いつかれた。優位に試合を進めながら、後半38分に一瞬の隙を突かれて追いつかれた。スキッベ監督は「勝ち点1は非常に少ない。今季を象