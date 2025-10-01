ソフトバンクは30日に又吉克樹投手（34）に来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。又吉が鷹ファンに感謝の思いを伝えた。中日からFA移籍し、4年間の在籍で多くの声援を受けた。昨季は自身初のリーグ優勝も経験。「応援していただいたファンの皆さんには感謝しかありません」通算503試合に登板し、歴代5位の217ホールドポイントの実績を誇る。今季はプロ入り後初の1軍登板なしとなっているが、ファームでは先発を