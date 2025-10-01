「有力馬次走報」（３０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆京成杯ＡＨを勝ったホウオウラスカーズ（牝７歳、美浦・高木）はアイルランドＴ（１２日・東京、芝１８００メートル）へ。◆スプリンターズＳ５着のヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾）は、放牧を挟んで京阪杯（１１月３０日・京都、芝１２００メートル）へ。