アーティスト・俳優の加藤千尋と11人組グローバルボーイズグループ・INIの高塚大夢（※高＝はしごだか）が、桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日スタート、毎週水曜後10：00）に出演することが10月1日、発表された。【写真】手錠でつながれ…社長令嬢と誘拐犯の桜田ひより＆佐野勇斗本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人