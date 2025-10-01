テレビ朝日系「林修の今知りたいでしょ！」の3時間スペシャルが25日に放送され、肌や筋肉などに良い食材がランキング形式に紹介されて出演者や視聴者らが日常にある食べ物の思わぬ効能にうなった。来週までの2週連続の3時間スペシャル「林還暦でしょ！2週連続秋の健康総チェック3時間SP専門医が選ぶ！最強食材ランキング」として放送。美容効果などに詳しい「東京美専クリニック渋谷院」の人気医師、土田諒平院長らが登場して