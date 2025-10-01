「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）異例の火曜追いを敢行した。ギヨームドルナノ賞Ｖから大舞台に挑むアロヒアリイは２９日、シャンティイ調教場のエーグル芝コースで最終リハ。全くの馬なりで、先行させた現地の馬と併入した。馬体の張りが素晴らしく、動きも見た目には悪くなったが、田中博師は「２週前の週末の動きはキレキレですごく良かったのですが、それと比べるとちょっと物足りないところがありまし