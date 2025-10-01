オーストラリアの名手ダミアン・レーン騎手（３１）が、１１月１日から３０日まで短期免許を取得することが９月３０日、分かった。今年は既に短期免許で５月１日から６月２７日まで約２カ月間来日。その際には、天皇賞・春でへデントール（牡４歳、美浦・木村）を勝利に導くなど、２９勝をマークしていた。