女優南田洋子の遠縁で美人アームレスラーの山田よう子（49）が、9月28日に茨城県で行われた「第42回JAWA全日本アームレスリング選手権大会」で52キロ級8連覇含む4冠を達成し、世界大会制覇と最近取り組み始めたTikTok生配信への意気込みなどを語った。絶対王者の貫禄勝ちだった。52キロ級と椅子に座ったまま行うシッティングアームレスリングフリーの部で共に左右両方で優勝。5児を育てるシングルマザーで、当日は育児などもあり会