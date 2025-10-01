声優の羽佐間道夫（91）、山寺宏一（64）、林原めぐみ（58）、武内駿輔（27）らが出演する「20周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ2025」の愛知、宮城、大阪公演の詳細が9月30日、発表された。同ライブは全国4都市で7公演行われる10月31〜11月2日に東京・読売ホールで4公演、11月22日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館、12月6日に宮城・仙台電力ホール、同20日に大阪・新歌舞伎座で行われる。愛知公演では「ロイドの巨人征服