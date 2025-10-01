20年に解散した元お笑いコンビ、トラッシュスターのメンバーで、現在は福井県のご当地ヒーローをプロデュースしているマサ越前（伊藤政臣、35）が1日までにインスタグラムを更新。ステージ4の胃がんの現状について明かした。マサ越前は現在、胃がんの治療で抗がん剤の投与を続けている。インスタグラムを通じ「抗がん剤の点滴を終えて退院。数日はやはり副作用のしんどさで何も出来ない。周りのサポートに助けられたり、フルーツを