【モデルプレス＝2025/10/01】9月4日に突然開設され、SNSで話題を呼んでいるYouTube「まぁみぃチャンネル」が、10月8日よる10時から放送される日本テレビ系新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の劇用アカウントだったことがわかった。同チャンネルに出演している加藤千尋とINI（アイエヌアイ）の高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）が、インフルエンサーとしてドラマでも同じ役を演じる。【写真】話題の「ま