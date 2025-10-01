牡蠣が大好きだった猫 画像はイメージです 英国人サミュエル・ジョンソン（1709-84年）は18世紀の偉大な文学者で、辞書の編さんを行ったことでも有名です。彼はまた「大の猫好き」でもありました。 彼の愛猫Hodgeは牡蠣が大好物だったといいます。当時は牡蠣は贅沢品ではなく、安価で栄養のある食品とみなされていました。 ジョンソンはみずから猫のために魚市場へ出かけて牡蠣をたくさん買ってきたそうです。と