バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に、今夏から加わったのが、女子日本代表のアウトサイドヒッター・野中瑠衣（のなか・るい）選手です。期待の即戦力の1人が、SVリーグ開幕を前に、新天地での意気込みなどを語りました。野中瑠衣選手（写真：ラジオ関西）秋田県秋田市出身の野中選手。県立秋田北高校を経て、2019年から日立Astemoリヴァーレ（現、Astemoリヴァーレ茨城）でプレーし、チームの主軸に成長。昨シ