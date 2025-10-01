元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気10月前半は「自分の基盤を固める」時期。干支でいうと丙戌（へいか・いぬ）の月で、戌は「守り」と「安定」の象徴です。心や暮らしを整えることに意識を向けると、安心感や喜びを得られるでしょう。新しい収納グッズを取り入れたり、香