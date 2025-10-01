勇気を出して仲間と行動を起こせば、状況を好転させられる可能性はある。投稿を寄せた40代女性は、とある官公庁で短期パートをしていた際、「威圧的、パワハラ満載」な指導役の社員に苦しめられた。「他の部署の目上の人に声をかけられても無視をしたり、『うるさい！』と返したりと、人としてのマナーもない」最低限の礼儀すら持ち合わせないこの社員との間に、後日決定的な出来事が起こる。（文：湊真智人）ほかのパート3人と、