今どき入社の目的が「結婚相手探し」だと決めつけられたら、怒りよりも先に驚いてしまう。投稿を寄せた東京都の40代女性（事務・管理／年収1000万円）は、「金融系スタートアップ企業のカジュアル面談」での出来事を明かした。「話の流れで独身であることを伝えると、『うちの会社には結婚相手はいないと思うよ』と言われた」これはどう考えてもアウトなセクハラ発言だろう。（文：長田コウ）人事担当の女性が面談後すぐ、社長にセ