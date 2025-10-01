今年で15周年記念回を迎える『すみだストリートジャズフェスティバル 2025』が、2025年10月18日(土)と19日(日)の2日間にわたって開催されます。錦糸公園をはじめとする墨田区内約30会場で、全ステージ観覧無料の音楽イベントです。15周年を記念し、豪華ゲストミュージシャンの出演や、パレード、グルメ企画など、これまで以上にパワーアップしたコンテンツが楽しめます。 すみだストリートジャズフェスティバル 2025