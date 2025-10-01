タレントの明石家さんま（７０）が、１２日放送のＢＳテレ東「飯尾和樹のずん喫茶ゴールデンＳＰ〜創業合計４００年！日本全国レトロ喫茶店めぐり！〜」（後７時）にスペシャルゲストとして出演することが３０日、分かった。さんまがＢＳテレ東の番組に出るのは初めて。半世紀にわたりテレビ界のスターとして活躍するさんまが、ＢＳテレ東の番組に初参戦する。テレビ東京では、１９８１〜８４年まで深夜番組「サタデーナイト