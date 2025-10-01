保育・教育分野のICTソリューションを手がける株式会社MJは、神戸市および社会福祉法人みかり会と連携し、「ICTラボ事業」を2025年度より本格的に始動しました。本事業は、全国でも屈指の保育DX先進自治体である神戸市を舞台に、全国のモデルとなるICT実証拠点の構築や人材育成などを推進していくものです。“人と現場の価値を高める基盤”としての保育ICT活用の、真に意味のある実証モデルを全国へ提示していきます。 MJ 神