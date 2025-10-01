今季のＲ・マルティネスほど「９２」が輝いたシーズンはなかっただろう。中日で２度の最多セーブを獲得し、日本９年目の今季、４年契約で巨人に加入。大勢に代わるクローザーとして期待通りの働きを見せ、６月２９日には、開幕から３１試合連続無失点のセ・リーグタイ記録を樹立。７月３０日の中日戦（バンテリンＤ）で史上３人目の４年連続３０セーブをマークすると、８月１５日の阪神戦（東京Ｄ）ではプロ野球最速、３４８試