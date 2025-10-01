シンガー・ソングライターの吉田拓郎（７９）が、ＣＳフジテレビＴＷＯ／フジテレビＮＥＸＴ「坂崎幸之助のお台場フォーク村特別篇『拓郎あいしてる』」（１０月７日・後７時＝ＴＷＯ、同・深夜０時＝ＮＥＸＴ）にゲスト出演することが３０日、発表された。同番組は普段、「しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村ＮＥＸＴ」として、ももいろクローバーＺ・玉井詩織（３０）とＴＨＥＡＬＦＥＥの坂崎幸之助（７