株式会社教育と探求社は2025年10月25日(土)、探究学習における生徒の主体的な学びを支援する教員のためのイベント「探究のスタートを切る“問い”づくりワークショップ」を、山形県の東北芸術工科大学にて開催します。探究学習の現場に携わる先生方が抱える共通の課題、「生徒たちが自ら問いを立て、深めていくにはどうすればよいか」にアプローチする、実践的な学びの場です。探究学習プログラム「マイクエスチョン」のカードゲー