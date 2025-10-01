歌手の松任谷由実の新曲「天までとどけ」が１０月９日スタートのフジテレビ系木曜劇場ドラマ「小さい頃は、神様がいて」（木曜・午後１０時、初回は１５分拡大）の主題歌に決まったことが１日、分かった。同作は主演・北村有起哉と仲間由紀恵による新ドラマ。「最後から二番目の恋」シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作で完全オリジナル脚本となる作品で２人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村）と、その妻