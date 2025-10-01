◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽準決勝山梨学院１０―４県岐阜商（３０日・マイネットスタジアム皇子山）国内主要大会では初めて７回制が導入され、準決勝２試合が行われた。県岐阜商は山梨学院に敗れたが、最終回に左手指のないハンデを持つ横山温大（はると）右翼手（３年）が２点二塁打を放ち、場内を沸かせた。山梨学院は菰田陽生（はるき）一塁手（２年）が４安打２打点の活躍で勝利をつかんだ。山梨