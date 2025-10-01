◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。自身も２０３勝を挙げた元巨人監督の堀内恒夫氏（７７）＝スポーツ報知評論家＝が、祝福のコメントを寄せた。＊＊＊＊＊＊＊「もう少し早く達成できるかなと思っていたけど、２００勝の重圧と同時に、巨人というチームにいるプレッシャーもあったのかもしれない。でも、よくた