女子格闘技興行を運営するBWP事務局は、美女限定プロレス興行『BWPNEXT14』を2025年10月18日(土曜日)に東京・秋葉原のアキバナビスペースで開催します。3つの団体(BWP・FGI・SSS)による抗争が繰り広げられており、今回はBWPがメインとなる興行です。ルーキーも登場する「NEXT」シリーズながら、メインイベントにはチャンピオンクラスが揃う豪華な対戦カードが組まれています。 美女限定プロレス興行『BWPNEXT14』