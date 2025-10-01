ベトナムの首都ハノイで、パフォーマンスを披露するハウステンボス歌劇団員ら＝9月30日（共同）【ハノイ共同】日本政府観光局ハノイ事務所などは9月30日夜、ベトナムの首都ハノイで、地元観光会社に日本の地方都市の魅力を伝えるイベントを開催した。ベトナムとの直行便がある九州や中部地方などのブースでは景勝地の情報を発信したほか、名物料理を提供して誘客を図った。長崎県のハウステンボス歌劇団員が、両国にゆかりがある