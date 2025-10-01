トヨタが建設していた未来のための実験都市がオープンした。異業種の企業も数多く参加している「ウーブン・シティ」プロジェクトの狙いは何なのか？【写真で見る】“溶け込む自販機”や“地下の物流専用ルート”…「私有地」ならではの実験都市の狙いとは？「異業種参加」どんな実験を？25日、静岡県裾野市にある実験都市「ウーブン・シティ」がついに始動ー。開業したのは、全体の約6分の1にあたる第1期エリア。広さ4万7000?の敷