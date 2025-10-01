シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）の新曲「天までとどけ」が、フジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（9日スタート）の主題歌に決定した。松任谷がフジテレビドラマの主題歌を手がけるのは約9年ぶり。新曲は本作のために書き下ろされた完全新作で、40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole／Yumi AraI」（11月18日発売）にも収録される。“荒井由実”を想起させるノスタルジックな雰囲気で、最新のAI技術を駆使