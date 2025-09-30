広島県広島市に教室を展開する大学受験進学塾「広大研」は、新業態となるサービス、高校受験専門「広大研ミドル 祇園山本校」を広島市安佐南区にオープンした。広島大学合格者が授業を担当する高校受験進学塾高校受験専門「広大研ミドル 祇園山本校」は、高校受験や定期テスト対策を行う中学生向けの進学塾で、地元広島大学合格者がすべての授業を担当。地域に密着し、地域の中学生を指導する持続可能な教育コミュニティを提供する