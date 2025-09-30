埼玉県越谷市にあり、就労継続支援A型事業を行っているstaraでは毎年、利用者と支援員、約100人が参加する「ALL STAR TIME 運動会」を開催している。この運動会に向けて、8月9日(土)、応援アイテムの制作を通じてデザインの基礎を学ぶデザインワークショップを開催した。ワークショップ開催の背景を紹介「ALL STAR TIME 運動会」の今年のテーマは「UNITY(団結)〜心を結び、動かす未来〜」。参加者全員が心をひとつにし、未来へつな