2022年1月からスコットランドの強豪セルティックでプレーしてきた日本代表FW前田大然。27歳のアタッカーは、昨シーズン公式戦33ゴールと大活躍し、個人タイトルも総なめにした。この夏には移籍を希望しており、他クラブと個人合意に達していたものの、セルティック側が放出を認めなかったことで残留することになった。その影響もあってか、今シーズンは11試合で2ゴールと調子を落としている。そうしたなか、『Sports Boom』は