札幌市南区南37条西10丁目付近で2025年10月1日、クマの目撃がありました。警察によりますと、午前2時30分すぎ、国道230号（石山通）を南進していたタクシーの運転手が国道上に子グマを発見しました。対向車線には体長約1.8メートルの親グマがいて、タクシーに向かって威嚇してきたため、タクシーはUターンして逃げたということです。また、午前3時20分ごろ、札幌市南区南37条西11丁目で「獣の声がす