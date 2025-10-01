◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）握った右拳を、グラブに思い切りたたきつけた。巨人のＲ・マルティネス投手（２８）が、田中将の節目となる白星を贈った。４―２の９回２死、辻本を１５６キロ直球で空振り三振。レジェンド右腕に笑顔で一礼し、日米通算２００勝の記念球を手渡した。自身も４６セーブ目を挙げ、０５年の岩瀬仁紀（中日）、０７年の藤川球児（阪神）、今季の松山（中日）に並ぶセ