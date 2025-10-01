Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは９月３０日、次節のホーム・富山戦（４日）に向けて、静岡県焼津市内の専用グラウンドで公開練習。前節（９月２８日）の水戸戦でＪリーグデビューしたブラジル人ＤＦホッキ・ジュニオール（２３）が「勝利につながるプレーを見せたい」と気を引き締め直した。今季新加入のホッキは１９３センチの高さを誇る。だが公式戦の出番は、ここまで６月の天皇杯２回戦のみ。「Ｊのプレー強度に慣れるのに時間がかかっ