Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは９月３０日、次節のホーム・富山戦（４日）に向けて、静岡県焼津市内の専用グラウンドで公開練習。６月に行われた富山とのアウェー戦（１〇０）で、決勝ゴールを決めているＭＦ川上エドオジョン智慧が「後手に回らず、立ち上がりから強く行く」と言葉に力をこめた。プロ２年目の２０１８年に、１年間在籍した古巣にあたる。その富山はリーグ戦で現在９試合勝利がなく、１９位に沈んでいる。だが油断はしない