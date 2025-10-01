◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）マー君の好投を引き出したのは、間違いなく小林誠司だね。序盤に直球系を多めにして、５、６回は変化球でしのいだ。６回はストレート０球。５回１死から岡林に真っすぐで四球を出した瞬間、誠司は真っすぐを捨てたんだ。制球で勝負する今のマー君に、ぴったりと合っていた。コースにはっきりと寄るし、コース、低めへジェスチャーも徹底していた。ほぼ首を振って