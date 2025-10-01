ウクライナ・キーウで、寄贈した車両について話す中込正志大使（右）ら＝9月30日（共同）【キーウ共同】国連開発計画（UNDP）と日本政府は9月30日、ウクライナ最高会議（議会）人権委員会が遠く離れた地域でも人権侵害の聞き取りなどの活動をしやすくするよう、机やプリンターを備えて業務に使える仕様にした車両を3台寄贈した。首都キーウ市内で引き渡し式典が開かれ、中込正志駐ウクライナ大使は「最も高いニーズを持つ人々