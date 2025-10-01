10月4日（土）、5日（日）に行われる「カタール凱旋門賞ウィーク」を前に、フランス・ギャロがパリロンシャン競馬場の馬場情報を発表した。9月29日（月）時点での計測はペネトロメーター3.7＝重、ゴーイングスティック7.2＝稍重。週末にかけては「3.5〜3.4＝重から稍重」での推移が見込まれており、直前の天候によっては「不良」まで悪化する可能性もある。芝は10月3日（金）に高さ9センチで刈り揃えられ、散水は行わない予定