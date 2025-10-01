◇セ・リーグ中日2―4巨人（2025年9月30日東京D）敗戦の中で、中日の主砲と切り込み隊長が存在感を示した。細川が3年連続20本塁打を達成。「20号は達成したかった。入って良かった」。97年に本拠地をバンテリンドーム（20年まではナゴヤドーム）に移転後、球団ではゴメス、福留、ウッズに次ぐ4人目で、右打者の日本選手では初。岡林は3戦連続の3安打猛打賞で自己最多165安打とし、3年ぶり2度目となる最多安打へ前進した