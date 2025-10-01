広島は9月30日、広島市南区の球団事務所でスカウト会議を開いた。23日に開催されるドラフト会議へ向けて大学生、社会人選手の候補を59人に絞り込んだ。上位候補では右の強打者、創価大・立石正広内野手（21）、青学大の最速152キロ右腕・中西聖輝投手（21）ら約40人を映像で確認。また、今秋指名対象となるスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）について、田村恵スカウト部長は「リストに入ってない。（米球界に挑戦して