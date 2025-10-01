9月23日、新潟県燕市に住む50代女性が現金100万円をだまし取られる被害がありました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。詐欺被害に遭ったのは燕市に住む50代女性です。23日午前10時半ごろ、女性のスマートフォンに成田空港の遺失物係を名乗る男から電話があり、「飛行機の中にあなた名義のキャッシュカードが落ちていた。そのカードには詐欺で逮捕されている犯人の指紋がついていて、千葉県警捜査二課が