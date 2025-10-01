【ニューヨーク＝小林泰裕】９月３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８１・８２ドル高の４万６３９７・８９ドルとなり、約１週間ぶりに過去最高値を更新した。値上がりは３営業日連続。従来の最高値は２２日に記録した４万６３８１・５４ドルだった。製薬大手アムジェンや半導体大手エヌビディアなどの銘柄が買われた。一方、米連邦政府の一部機関が閉鎖するとの警戒感は相場の重荷となった