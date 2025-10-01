ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】9月30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比81.82ドル高の4万6397.89ドルと、終値の最高値を更新して取引を終えた。米追加利下げへの期待から買い注文が優勢だった。米政府機関が一部閉鎖することへの警戒感から、売りが目立つ場面もあった。雇用悪化を回避するため、連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに動くとの観測が強まり、その後上昇に転じた